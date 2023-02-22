В Украине обвалились цены на разного рода "энергетические товары", те, с помощью которых украинцы массово спасались от отключений света - генераторы, аккумуляторы, зарядные станции и пр. За последний месяц ценники просели, как минимум, на треть, а некоторые товары подешевели вполовину.

Так, на одной из площадок, генератор Kraft&Delle ST-1000 на 0,8 киловатт, в начале октября позапрошлого года стоил около 2,8 тысяч гривен. К октябрю прошлого года, когда начались проблемы с электроэнергией, подорожал почти до 15 тысяч, а в декабре ценник перешагнул за 18 тысяч. Сейчас такие генераторы продаются по 9,4 тысяч.

Многие предприниматели, которые на волне блэк-аутов начинали бизнес на генераторах и пауэр-банках столкнулись с тем, что товар в закупке оказался дороже, чем они сейчас могут его продать.

"Я покупал зарядную станцию Bluetti в Германии по 400 евро, сейчас не могут продать даже по 350", - жалуется киевский бизнесмен Виталий. По его словам, упали цены не только в Украине, но и в Европе, где ранее техника подорожала из-за повышенного спроса на нее со стороны украинских оптовиков.

Сейчас спрос на "энерго-товары" в Украине резко упал, а предложение, наоборот, выросло.

"Свет в последнее время практически не отключают, ни генераторами, ни зарядками люди мало интересуются. Более того - многие выставляют свою технику на вторичную перепродажу", — рассказал Виталий.

По словам главы общественной организации SAVE ФОП Сергея Доротича, охладел к генераторам и бизнес, который ранее выкупал значительные объемы оборудования, особенно, мощного.

"Генераторами "поигрались", и обнаружилось, что с ними - масса проблем. Начиная с качества (на рынке полно подделок) и заканчивая себестоимостью их работы. Электроэнергия на генераторе очень дорогая - втрое дороже сетевой", - говорит Доротич.

Впрочем, специализированные точки продаж не спешат отказываться от некогда ходового товара. "Раньше больше зарабатывали на продаже генераторов, сейчас - на сервисе и ремонтах", — рассказал нам представитель магазина "Генераторы: продажа, аренда, ремонт" Евгений. При этом он не исключает, что "энергетические товары" могут еще больше подешеветь.

Разбирались, что происходит с ценами на "товары от блэк-аута".

"Зачем тратиться, если свет перестали отключать"

Мы уже писали, как нарастала "генераторная лихорадка". Из-за массовых отключений света и рядовые украинцы, и предприниматели кинулись скупать технику, которая позволяла жить и работать в условиях блэк-аутов - пауэр-банки, зарядные станции, генераторы и пр. Так как ажиотажа никто не ожидал, на рынке буквально сразу же образовался дефицит, а ценники резко пошли вверх.

"По итогам прошлого года объемы продаж "энергетических товаров показали по нашей сети самый большой рост продаж. Особенно хорошо продавались пауэр-банки, генераторы, зарядные станции, led-лампы. К примеру, спрос на пауэр-банки и генераторы осенью прошлого года вырос в десять раз. В декабре 2021 года в топе-продаж были также зарядные станции - спрос на них, по сравнению с ноябрем, вырос на 70%.

За неполных два месяца этого года генераторы стали покупать меньше, а объем продаж пауэр-банков вернулся на довоенный уровень. Зарядные станции пока хорошо продаются - они на втором месте среди самых востребованных товаров в нашей сети". - рассказали нам в "Алло".

Но, если большие торговые площадки, хоть и фиксируют снижение спроса на "энерго-товары", все же не остались без покупателей, то мелкий бизнес сетует, что "покупать вообще перестали".

"Многие предприниматели, которые ранее не занимались ни генераторами, ни зарядными станциями, увидели свободную нишу на рынке, и решили заработать. Покупали оптом - кто 10-20 штук, кто фуру, продавали по объявлениям или под заказ. Рентабельность была очень высокая - до 100% и больше. Но хорошие времена быстро закончились. Как только в страну навезли техники, люди начали перебирать. Без гарантии, которой посредник, понятно, обеспечить не может, практически перестали брать. И товар начал зависать на складах. Даже со скидками сложно продать. Плюс отменили пошлины на те же генераторы, а многие завезли товар еще с пошлинами. Да и закупочные цены просели. В итоге у некоторых продавцов ценник оказался выше чем в рознице за границей. К примеру, я покупал зарядные станции Bluetti в Германии по 400 евро, тут продавал по 475. десяток продал, еще десять зависли, никто не берет даже по 350", - жалуется Виталий.

Причин снижения спроса не энергетические товары несколько.

Во-первых, большинство потребителей, которые планировали покупать такую технику, и главное - имели на это деньги, приобрели ее в течение пары месяцев после начала массовых перебоев с электричеством. А так как проблем со светом в последнее время стало намного меньше, чем ранее, "колеблющиеся" решили, что, если уже пережили "самые страшные времена" без автономных зарядок и генераторов, то сейчас и вовсе нет смысла тратиться. То же самое по генераторам. Многие жители частных домов покупали их не столько "для света", столько для отопления - чтобы обеспечить работу газовых котлов (которые без электроэнергии не включаются). Так как дело идет к весне, даже те, кто в свое время не купил генератор, уже не бояться замерзнуть.

Во-вторых, резко упал спрос на генераторы и зарядные станции со стороны бизнеса. На волне массовых отключений многие - от производственных фирм до ресторанов и магазинов - уже приобрели оборудование бесперебойного питания. И, как говорит Доротич, далеко не все в восторге от работы на нем.

"За пару месяцев всплыла масса проблем. На рынке очень много некачественного товара, и даже откровенных подделок. Как следствие, много денег уходит на ремонты. Кроме того, работать на генераторах оказалось очень дорого. Те, у кого есть стабильный поток клиентов, к примеру, аптеки, еще держатся. А многие небольшие магазинчики, особенно, непродовольственных товаров, просто не тянут работу на генераторе. Электроэнергия там втрое дороже сетевой - до 15-16 гривен за киловатт. Согласно нашим опросам, об убыточности работы на генераторах заявило 30% владельцев мелких торговых точек. И они начали искать варианты - кто вообще закрылся, кто перешел на доставку или интернет-торговлю, кто работал только когда есть свет", — говорит Доротич.

Крупный бизнес, поэкспериментировал с генераторами и начал искать им альтернативу. К примеру, как рассказал нам глава концерна "Ярослав" Александр Барсук, они "в спешке" купили генераторы, а затем посчитали, что дешевле будет заменить их на солнечные батареи.

Но главное, что заставило бизнес отказаться от идеи покупки новых генераторов - это нормализация ситуации с электроэнергией. Тратиться на недешевое оборудование сейчас, когда свет или вообще не отключают, или отключают ненадолго, никто не спешит.

"У нас генератор проработал ровно неделю - сгорел. Новый решили не покупать, Свет отключают все реже, поэтому на случай отключений используем обычный автомобильный аккумулятор, от которого работает несколько ламп", — рассказали нам в столичном фитнес-клубе Smartass на Оболони.

"Навезли лишнего"

Предложение генераторов и прочего "энергетического товара", наоборот, резко выросло.

По данным Государственной таможенной службы, за 11 месяцев прошлого года в Украину завезли 354 тысячи генераторов за 355 млн долларов. Что в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Особенно "ударным" был ноябрь, когда в страну импортировали более 150 тысяч генераторов.

То же самое и по остальной технике, Ритейл спешно искал зарубежных поставщиков, пытаясь перекрыть образовавшийся на рынке дефицит.

"Мы заключили контракты с производителями зарядных станций и генераторов в Европе и Китае, к примеру, представили зарядные станции Romos и Anker", — говорят в "Алло".

Но, едва ли не больше, чем крупные торговые площадки, в преодоление "генераторного дефицита" вложились мелкие предприниматели, которые массово закупали оптовые партии техники за границей.

"Понятно, что сейчас никакого дефицита уже нет", — отметили в "Алло".

Более того, рынок оказался явно перенасыщенным "энергетическими товарами".

Помимо нового оборудования, растет предложение б/у техники, которая значительно дешевле. К примеру, на ОЛХ сейчас выставлено на продажу порядка тысячи б/у генераторов.

Скажем, подержанный бензиновый генератор WL-3000 на 3 киловатта выставлен за 16 тысяч гривен, что тогда как новый стоит порядка 26 тысяч. А на пике ажиотажа такой продавался за 40 тысяч. Сейчас за 40 тысяч на ОЛХ можно подобрать подержанный генератор мощностью до 10 киловатт. К примеру, за такие деньги "с торгом" предлагается генератор АБ-8Т/400-М1.

Подержанный генератор на 800 ватт Craft and Dale и вовсе продается за 3 тысячи гривен. Есть также предложения со скидками. Скажем, бензиновый генератор Endress, который долгое время "висел" на ОЛХ за 6500 гривен, сейчас предлагается за 6 тысяч с торгом.

Большая распродажа

Избыток предложения на фоне снижения спроса буквально обвалил цены на энергетические товары.

По данным hotline, инверторный бензиновый генератор Konner&Sohnen KS3300i мощностью 3 киловатта 5 января стоил 23999 гривен, 1 февраля - уже 21531, а на 19 февраля порядка 19,6 тысяч. То есть, за полтора месяца - минус 4300 гривен.

Генератор Kraft&Delle ST-1000 на 0,8 киловатт, в начале октября позапрошлого года стоил около 2,8 тысяч гривен. К октябрю прошлого года, когда начались проблемы с электроэнергией, подорожал почти до 15 тысяч, а в декабре ценник перешагнул за 18 тысяч. Сейчас такие генераторы продаются по 9,4 тысяч. То есть, по сравнению с декабрем, цена упала почти вдвое. Но все еще намного выше, чем до войны.

На rozetka очень много генераторов со скидками. К примеру, генератор Daewoo стоил 54200, сейчас — 33974.

Генератор Draper на 2 киловатта продавался за 26599, сейчас отдают за 18188 гривен.

В целом rozetka анонсировала скидки до минус 55% на широкий ассортимент генераторов.

На площадке Dnipro-M - тоже распродажа. К примеру, генератор на 7 киловатт подешевел почти с 62 тысяч до 49995 гривен. Модель мощностью 2,5 киловатта - с порядка 24 тысяч до 17,9 тысяч и т.д.

Пауэр-банк Jellico P12, который в январе этого года продавался почти за 2 тысячи гривен, сейчас стоит 1474 гривны.

Зарядная станция EcoFlow Delta 2 мощностью 1800 Вт в сентябре 2022 года стоила около 60 тысяч гривен, затем к ноябрю подорожала до 92,4 тысяч, , а к декабрю - до 94,2 тысяч. Сейчас цена даже ниже, чем до начала проблем с электроэнергией — в среднем по рынку около 52 тысяч. Это больше чем на 40 тысяч гривен дешевле, чем еще два месяца назад.

Причем, некоторые продавцы распродают такие зарядные станции еще дешевле. К примеру, в магазине Watt старая цена была 64800, сейчас — 45400 гривен. У продавца "Аудио Видео Мир" скидка еще больше, старый ценник 65999 гривен, новый — 38350.

А самое дешевое предложение по этому товару на hotline — 38300 гривен (такой ценник предлагает площадка China- Gadgets).

Снижение цен на продажу потянуло вниз и ставки на прокат оборудования. К примеру, если еще в декаре мощный генератор давали в аренду за 900-1000 гривен в день, то сейчас ценник упал вдвое. К примеру, R.Development предлагает от 500 гривен в день дизельные генераторы мощностью до 30 киловатт. На ОЛХ бытовые генераторы предлагаются в аренду по 300-400 гривен, тогда как еще месяц назад ценник не опускался ниже 500 гривен в день.

Многие предприниматели, которые на волне массовых отключений света начали "генераторный бизнес" либо сворачиваются, либо ищут новые возможности для заработка. "Раньше больше зарабатывали на продаже генераторов, сейчас - на сервисе и ремонтах. Генераторы часто ломаются, их периодически нужно обслуживать. Люди, которые уже вложились в покупку техники, стараются поддерживать ее в рабочем состоянии. Поэтому спрос на сервис есть", — рассказал нам представитель магазина "Генераторы: продажа, аренда, ремонт" Евгений. При этом он не исключает, что "энергетические товары" могут еще больше подешеветь.

"Цены в ближайшее время упадут еще, минимум, на 10-15%, а то и больше. Некоторые продавцы, которые закупали товар за заемные средства, сейчас пытаются избавиться от складов даже в минус", — говорит Евгений.