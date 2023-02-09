В Украине — очередной виток цен на продукты питания. В магазинах уже подорожали молочные продукты, овощи, вермишель.

На некоторые виды продукции ценники вообще зашкаливают. Например, цена лука только за последнюю неделю взлетела на 18% и уже вчетверо больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Причем это далеко не предел. Эксперты прочат дальнейший рост цен и не исключают, что в рознице лук к весне будут продавать по 100 гривен за килограмм.

При этом прежний фаворит ценовой гонки - яйца - похоже, сходят с дистанции.

"Цены на яйца достигли потолка. До 100 гривен за десяток они так и не дошли - никто попросту не купит такой дорогой продукт. Поэтому, несмотря на ущерб производителей от войны, разрушенные птицефабрики и уничтоженное поголовье, ценники на яйца сейчас практически не меняются", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Впрочем, по его словам, продукты в Украине продолжат дорожать от месяца к месяцу. Львиную долю в почти 30% инфляции, которую прогнозируют на 2023 год, обеспечат именно продукты питания.

"Причины разные - от подражания сырья до хранения и логистики. Свою лепту вносит и генераторная наценка: из-за перебоев со светом на генераторах сейчас работают и производители, и ритейл. И каждый включает эти расходы в ценник", — отметил Пендзин.

Однако есть и продукты, которые дешевеют. Так, сейчас идет настоящая распродажа капусты, моркови и свеклы. Чтобы не вкладываться в генераторы для хранилищ, многие фермеры решили распродать весь урожай сразу, поэтому цены рухнули. Но что будет к весне, когда на складах ничего не останется, — вопрос открытый.

Разбирались, что происходит с ценами на продукты и какие из них могут еще больше подорожать, а какие подешевеют.

Почему дорожает еда?

Мы уже писали, как в Украине менялись ценники на еду. Буквально каждый месяц с начала войны те или иные продукты били рекорды по ценам.

По данным Госстата, с января по декабрь 2022 года (более свежих данных пока нет) продукты питания в Украине подорожали на 27,1%, при этом в целом потребительские цены выросли только на 20,2%. То есть еда дорожает ускоренными темпами.

Больше всего подорожали овощи (на 68,5%), хлеб (на 20,7%), рыба (на 30,3%), фрукты (на 27,7%). Яйца в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года выросли в цене на рекордные 76,6%. Но за год подорожание составило 21,8%.

Официальных данных за январь пока нет. Но украинцы смогли заметить, что ценники с нового года снова пошли вверх.

Дорожают молочка, некоторые овощи, импортные сладости, вермишель, овощи и фрукты. Причем продавцы будут и дальше переписывать ценники.

Член парламентского комитета по агрополитике Дмитрий Соломчук сообщил, что молочная продукция может подорожать еще на 5-6% из-за энергокризиса. По его словам, переработчики не могут останавливать предприятия из-за отключений света.

"Если становить производство на 2-3 часа, продукция может испортиться, будут большие потери. Поэтому переработчики вынуждены были установить генераторы. И цена зависит от того, сколько он за день работает", - отметил Соломчук.

Глава "Молочного альянса" Сергей Вовченко говорит, что производители запускают генераторы для завершения технологического процесса. Кроме того, по словам Пендзина, дорожают корма, сократилось поголовье. Как следствие, растут цены на молочное сырье.

"Дефицита молочки у нас сейчас нет: из-за потока беженцев население сократилось, и, следовательно, уменьшилось потребление. Но из-за объективных факторов - дорогого сырья и генераторов - производители вынуждены повышать ценники", - отмечает он.

По словам Александра Барсука, главы концерна "Ярослав", в который входит Киевская макаронная фабрика, "фактор генераторов" взвинтил также цены на муку. Электроэнергия от генераторов минимум в 2-3 раза дороже сетевой, но мукомольные предприятия вынуждены идти на такие расходы, чтобы обеспечить клиентов мукой. Понятно, с наценкой.

"У мукомолов сейчас большие проблемы с электроэнергией. Поэтому они повышают цены. В итоге и мы на 10% вынуждены повысить цены на макароны", — говорит Барсук.

Отметим, что фактор генераторов срабатывает сразу не нескольких этапах, в случае с теми же макаронами - у мукомолов и производителей готовой продукции.

Александр Барсук говорит, что генераторы невыгодные, поэтому производители сейчас переключаются на солнечные батареи.

"Стоимость электричества - около 1000 долларов за киловатт, окупаемость - пять лет. Импортная электроэнергия, которую сейчас предлагают производителям (ее якобы даже не будут отключать), — развод. Она будет по 16 гривен за киловатт, при этом электроэнергия от генераторов обходится в 10-12 гривен", - говорит Барсук.

Что касается мяса, то, по данным Ассоциации свиноводов Украины, в начале февраля закупочные цены на свинину забойной кондиции упали на 1-2 гривны - до 66,4-69 гривен за килограмм. Причина - снижение спроса со стороны переработчиков. При этом ценники на свинину в торговых сетях превышают 100-120 гривен, а колбаса в вовсе продается по 250-300 гривен за килограмм.

"Стоит учитывать, что "генераторная наценка" действует сейчас на всех этапах - от производства до продажи. Производитель использует электроэнергию от генератора, плюсуя ее к цене своей продукции. Точно так же делает торговая сеть. Заявления о том, что все супермаркеты сети теперь с генераторами для покупателя означают, что за это нужно доплачивать", — говорит Пендзин.

Глава Международной ассоциации гречки Сергей Громовой говорит нам, что производители снизили ценники на гречневую крупу.

"Если осенью цены были на уровне 90-100 гривен за килограмм, то сейчас — 60-65 гривен. Причина - хороший урожай на фоне снижения потребления крупы из-за массового оттока беженцев. Но на самом деле ценник мог бы быть еще на 5-6 гривен ниже, если бы торговые сети придерживались рекомендаций Кабмина по наценкам на крупы на уровне 10%. В реальности приклеивают 30% к ценнику, но особого контроля за этим сейчас нет", - говорит Громовой.

Хлеб, который тоже относится к социально значимым товарам, от "Царь-хлеба" поступает в сети по 16 гривен за батон, а в рознице продается уже по 30 гривен.

При этом повышать ценники с учетом генераторной наценки готовы не все. Как рассказал нам владелец сети "Италмаркет" (у нее есть магазины на Житнем и Столичном рынках), продажи резко упали из-за снижения платёжеспособного спроса. Выторг в отдельные дни составляет всего 6-7 тысяч против стандартных 20-25 тысяч. Некоторые магазины и вовсе уходят в минус. Поэтому приходится снижать маржу. Сколько выдержат в таком режиме мелкие магазинчики - вопрос открытый. Скорее всего, многие будут вынуждены закрываться.

Луковое горе и распродажа моркови

С овощами ситуация неоднозначная. Скажем, морковь на этой неделе подешевела. По данным специализированной платформы EastFruit, фермеры снижают ценники на морковь из-за роста предложения. Из-за постоянных перебоев с электроэнергией и, как следствие, проблем с работой хранилищ, многие мелкие хозяйства не хотят закладывать продукцию на длительное хранение и начали массово поставлять ее на рынок. В итоге цены всего за неделю рухнули сразу на 18% - до 18-25 гривен за килограмм (при этом морковь сейчас все равно стоит почти вдвое дороже, чем в прошлом году). Крупные хозяйства, которые не обзавелись генераторами, наоборот, приостановили продажи в ожидании более выгодной конъюнктуры. Поэтому, когда "распродажа" моркови по бросовым ценам закончится, возможно резкое снижение предложения, ведь урожай в нынешнем сезоне был довольно скромным. Как следствие, ожидается подорожание моркови.

Немного упали цены и на капусту. Если в конце января оптовики предлагали ее по 5-9 гривен за килограмм, то в начале февраля - по 5-8 гривен. Причина та же: перенасыщенность рынка из-за попыток небольших хозяйств распродать урожай сейчас, чтобы не тратиться на генераторы и дорогое хранение.

Цена свеклы по этой же причине упала за неделю на 2 гривны — до 7-8 гривен за килограмм.

Но скидки на морковь, капусту и свеклу не перекрывают роста цен на другие овощи. Лидером по подорожанию стал лук. Мы уже писали, что из-за проблем с урожаем в южных регионах лука в Украине собрали значительно меньше обычного. Поэтому уже буквально с осени в страну хлынул импортный лук, а цены на него начали расти.

Так как ценники сейчас более чем привлекательные, импорта становится все больше. Например, активно идут поставки из Нидерландов. В то же время некоторые страны ввели ограничения на импорт. Например, на прошлой неделе приостановили поставки Таджикистан, Кыргызстан и Азербайджан. Это связано с нехваткой лука на внутренних рынках из-за снижения урожая. Между тем, по словам руководителя проекта "АПК: овощи и фрукты" Александра Хорева, на складах многих украинских хозяйств лука уже практически не осталось.

"35% внутреннего потребления лука обеспечивала Херсонская область. А так как она в прошлом году из плодоовощного рынка выпала, лук уже с осени попал в жесткий дефицит, и его нехватка будет только расти. Если в прошлые годы мы начинали импортировать лук с апреля, то в этом сезоне поставки пошли буквально с сентября. Но беда в том, что и везти особо неоткуда - в Европе лук очень дорогой и его тоже не хватает, Средняя Азия из-за нехватки продукции закрывается, да и логистика оттуда стала слишком затратной", — пояснил нам глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поэтому цены растут. Например, если 27 января лук на оптовых украинских площадках стоил 27-35 гривен за килограмм, то уже 3 февраля нижняя планка поднялась до 30 гривен. В рознице ценники на лук доходят до 50 гривен за килограмм. Это рекорд за всю историю независимости страны, и вчетверо больше, чем годом ранее.

Цены на лук взвинчивают и проблемы с электричеством. Из-за перебоев со светом продукция на складах уже портится, и лук уже в дефиците. Что будет с ценами на него дальше, остается только гадать. Эксперты не исключают, что лук в рознице могут продавать и по 80-100 гривен за килограмм.

Дорожает также зеленый лук. Если в конце января он стоил на опте 100-140 гривен за килограмм, то в начале февраля уже 150-170 гривен. При этом цены на остальную зелень не изменились. Скажем, свежая петрушка стоит 140-200 гривен за килограмм, укроп — 140-250 гривен, салат — 90-150 гривен.

Остаются стабильными также цены на большинство фруктов. Яблоки продают по 8-15 гривен, бананы — по 58-62 гривны, лимоны - по 52-65 гривен за килограмм.

Что будет с ценами дальше?

По словам Олега Пендзина, еда в этом году продолжит дорожать.

"Это товар первой необходимости. Хотя платежеспособность украинцев упала в среднем на 25%, продукты они все равно вынуждены покупать. Некоторые переходят на более дешевую еду, но в среднем в деньгах продажи торговых сетей не сильно сократились. Поэтому они будут выжимать из рынка по-максимуму, отбивая и затраты на генераторы, и свою прибыль", - говорит Пендзин.

По его словам, продукты питания в этом году могут подорожать на треть. Будут расти цены на хлеб, молочку, овощи - то, без чего среднестатистическая семья обойтись не сможет. При этом "излишества", скажем, свинина, говядина, фрукты, будут дорожать медленнее - на 10-15% в год, так как спрос на эту продукцию и так сильно упал.