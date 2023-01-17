Европа спешит запастись российским дизельным топливом до того, как запрет на импорт из РФ может привести к росту цен.

Об этом пишет CNN.

По данным поставщика энергетических данных Vortexa, в первые две недели января европейские страны скупили почти 8 млн баррелей российского дизельного топлива, что примерно соответствует объему импорта в это же время в прошлом году. Импорт в четвертом квартале 2022 года вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным Rystad Energy, Россия является крупнейшим поставщиком в ЕС, на долю которого в прошлом году пришлось 29% всего импорта дизельного топлива.

Страны ЕС резко сократили импорт сырой нефти из России до введения запрета, но этого не происходит с дизтопливом, потому что найти альтернативные источники гораздо сложнее.

Запрет ЕС ужесточит мировой рынок дизельного топлива, сказал Марк Уильямс, директор по исследованиям Wood Mackenzie, в интервью CNN.

"Мы ожидаем роста цен на дизельное топливо в Европе. Мы ожидаем всплеск в феврале-марте", - сказал Уильямс.

По подсчетам Wood Mackenzie, цена барреля дизельного топлива в первые три месяца 2023 года составит в среднем 40 долларов. Это на колоссальные 470% выше средней цены за весь 2021 год.

Ранее сообщалось, что в G7 хотят установить два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале, по данным Reuters.

Также мы писали, что в США назвали условия для вывода продуктов российской нефти из-под потолка цен.