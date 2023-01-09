Цена на российскую нефть Urals установилась на отметке в $37,8 за баррель. Это более чем вполовину меньше мировой цены на Brent $81 и намного ниже введённого странами G7 потолка в $60. При этом число покупателей российской нефти довольно небольшое.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным, предоставленным агентству Argus Media, национальная нефть РФ марки Urals, которая идет на экспорт гораздо большим потоком, чем любая другая продаваемая Россией нефть, стоила в пятницу 37,80 долларов за баррель в балтийском порту Приморск. В тот же день мировой ориентир Brent установился на отметке 78,57 доллара.

Трудно представить, как Россия может отреагировать на такой низкий уровень цен. С одной стороны, ей нужны все доходы, которые она может получить для финансирования войны в Украине. Но слишком большое снижение может побудить Москву ответить сокращением производства, чего она не исключала в прошлом.

Ключевым драйвером цен, вероятно, стала потеря европейского рынка, потому что Россия оказалась во власти крошечного пула крупных покупателей, прежде всего Китая и Индии. А поскольку танкерам приходится преодолевать тысячи миль, чтобы доставить грузы из западных портов России этим покупателям, стоимость фрахта резко возросла. Это вынуждало продавать баррели со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока, пишет издание.

Данные Argus показывают, что российская нефть марки ESPO, названная в честь трубопровода из Восточной Сибири, продолжает торговаться чуть выше установленного предела. Расстояния, связанные с доставкой нефти покупателям, намного короче, что, вероятно, облегчает поиск танкеров, готовых отправить груз покупателям поблизости за пределами ограничений, наложенных Большой семеркой.

Напомним, накануне в Эстонии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

По словам президента РФ Владимира Путина, потолок цен на российскую нефть на экономике РФ не сказывается.