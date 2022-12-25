Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим "потолок" цен.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Asharq News (Саудовская Аравия).

"Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено.

Мы будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже. Но, принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны - мы не будем, этого не допустим", - добавил он.

Силуанов предположил, что если Россия подчинится "потолку", то "завтра западные страны введут (граничные - Ред.) цены на других производителей".

Напомним, 19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро/мегаватт-час (около 1900 евро за тысячу кубометров).

Потолок цен будет введен с 15 февраля. Механизм будет активироваться в том случае, если цена газовых фьючерсов по индексу TTF с поставкой в следующем месяце продержится выше отметки в 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, потолок цен на российскую нефть на экономике РФ не сказывается.