Президент России Владимир Путин утверждает, что потолок цен на российскую нефть на экономике РФ не сказывается.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Россия 24".

"Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для экономики и ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка. Цель понятна: ограничить доходы российского бюджета. Но мы не теряем ничего. От потолка потерь нет никаких", - сказал президент РФ.

При этом он выразил недовольство самим введением потолка цен на энергоресурс.

"В мировую энергетику стараются ввинтить новые инструменты, не присущие экономике. Потребитель-покупатель старается внедрить новые инструменты, нерыночное регулирование. Если пришли купить "Шевроле" и "Мерседес" - куплю за пять рублей и не выше. Но потом "Шевроле" и "Мерседес" закроют, потому что производство будет нерентабельно", - объяснил Владимир Путин.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что экспорт российской нефти снизился на 54% за первую полную неделю действия потолка цен, введенного 5 декабря.

Ранее мы писали, что директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, как потолок цен на нефть из РФ повлияет на Украину.