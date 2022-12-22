Путин заявил, что потолок цен на российскую нефть на экономике РФ не сказывается
Президент России Владимир Путин утверждает, что потолок цен на российскую нефть на экономике РФ не сказывается.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Россия 24".
"Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для экономики и ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка. Цель понятна: ограничить доходы российского бюджета. Но мы не теряем ничего. От потолка потерь нет никаких", - сказал президент РФ.
При этом он выразил недовольство самим введением потолка цен на энергоресурс.
"В мировую энергетику стараются ввинтить новые инструменты, не присущие экономике. Потребитель-покупатель старается внедрить новые инструменты, нерыночное регулирование. Если пришли купить "Шевроле" и "Мерседес" - куплю за пять рублей и не выше. Но потом "Шевроле" и "Мерседес" закроют, потому что производство будет нерентабельно", - объяснил Владимир Путин.
Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что экспорт российской нефти снизился на 54% за первую полную неделю действия потолка цен, введенного 5 декабря.
Ранее мы писали, что директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, как потолок цен на нефть из РФ повлияет на Украину.