Поставки российской нефти упали до минимума в конце 2022 года из-за санкций Запада.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что грузы, следующие в Китай, Индию и Турцию, которые стали спасательным кругом для российских поставок, перемещенных из Европы, сократились.

"Общие морские перевозки РФ снизились на 117 000 баррелей в день, до 2,615 млн баррелей в среднем за четыре недели, показатели были самыми низкими за год. Отправки в Европу почти полностью прекратились, а в Азию тоже сократились.

Штормы, вероятно, сыграли значительную роль в нарушении потоков из черноморских и тихоокеанских портов в прошлом месяце, но нехватка судов для перевозки грузов на большие расстояния, необходимые после запрета ЕС на морской импорт сырой нефти из России, также повлияла", – пишет Bloomberg.

Ранее Германия прекратила весь импорт сырой нефти из РФ, остановив поставки по трубопроводу "Дружба".

А Владимир Путин подписал указ о запрете поставки нефти странам, которые присоединились к потолку цен.

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