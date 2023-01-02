Европейские страны в декабре 2022 года закачали в свои подземные хранилища рекордное количество газа за последние 11 лет.

Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Общий объем газа в декабре пополнился на 2,55 миллиарда кубометров. При этом отбор газа из хранилищ составил 12,54 миллиарда кубометров и оказался минимальным за последние три года.

Эксперты связывают это с теплой погодой, которая позволяла откладывать ресурсы, не используя их сразу.

Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему ЕС также стали рекордными и по итогам 2022 года превысили 128 млрд куб. м.

Напомним, что в конце декабря впервые за десять месяцев цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубов.

При этом глава МВФ продолжает пугать Европу "суровой зимой" и последствиями отказа от газа и нефти из России.

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