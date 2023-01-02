В понедельник, 2 января, в Украине идет уже 313-й день войны с РФ.

Подробнее об итогах первого дня нового года мы писали в итогах за 1 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

2 января

09.38 Жители Воронежа слышали около 1 ночи по Киеву сильный взрыв, пишут местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Взрыв прогремел на окраине города в районе военного аэропорта "Балтимор". Как сообщают, там базируются бомбардировщики Су-34. Предварительно, сработала ПВО.

В то же время согласно официальной позиции местного МЧС, никаких сообщений о взрывах не поступало.

09.05 После ночных ударов по Киеву в метро скопились очереди.

Городские паблики пишут, что в подземке сократилось количество работающих турникетов.

08.55 В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что при ударе по ПТУ Макеевки в новогоднюю ночь погибло до 400 российских мобилизованных.

08.37 В ночь с 1 на 2 января россияне нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе.

Силами ПВО и огневых групп все 39 ударных БПЛА уничтожены, сообщило Воздушное командование.

Кроме того сбиты два дрона оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

08.15 Утром в Брянской области России сообщают об ударе беспилотника по объекту энергетики.

08.00 Ночью Днепропетровскую область россияне атаковали ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

При этом защитники из воздушного командования Восток уничтожили все четыре воздушных цели противника.

Уничтожили ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые были нацелены на энергетическую инфраструктуру. Шахеды сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету - на подходе к Днепру.

В Каменском районе обломки сбитого боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар уже потушили.

Никопольский район россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В город прилетели более 20 вражеских снарядов.

Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются. Обошлось без пострадавших.

07.55 По уточненным данным за время ночной атаки на Киев были сбиты 22 воздушные цели.

07.40 В Украине сегодня переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 10-11 градусов тепла.

07.20 Главное из сводки ВСУ на утро 2 января:

1. За прошедшие сутки противник нанес 51 авиаудар, в том числе применил 44 дрона-шахида. Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины (информация о ночном ударе по Киеву пообещали обнародовать позже). Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице Херсона.

2. Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском - перегруппировка войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

3. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой области.

07.00 По предварительной информации во время атаки беспилотниками в Киеве было уничтожено 20 воздушных целей.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

06.50 Ночная атака беспилотников была и по Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его данным, россияне запустили несколько волн дронов-шахедов. Целились в объекты критической инфраструктуры. Работало ПВО.

06.35 В результате ночного обстрела Киева повреждены объекты энергоинфраструктуры.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

В городе ввели аварийные отключения электроэнергии. Есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение в столице осуществляется в штатном режиме.

06.00 Ночью был взрыв в Деснянском районе Киева. В результате был госпитализирован 19-летний мужчина.

Об этом сообщил мэр Кличко.