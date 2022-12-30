Цены на газ в Европе впервые с 16 февраля текущего года опустились ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Снижение составило 16%.

Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Расчетная цена предыдущего торгового дня была 943,5 доллара за тысячу кубометров. Сегодня торги открылись на уровне 925,2 доллара за тысячу кубометров (минус 1,9% к расчетной цене) на январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах). Днем их стоимость опускалась даже до отметки 790,8 доллара (минус 16,2%).

В начале рабочей недели, в понедельник, цены на газ на европейском рынке опустились ниже 850 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 21 февраля.

Между тем, в середине декабря уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер заявил, что высокие цены на газ в Евросоюзе сохранятся на протяжении 20 лет, так как долгосрочные контракты с США заключены на этот срок.

"Даже если война закончится, энергия не сильно подешевеет. Не нужно питать иллюзий по этому поводу", - сказал он.

А Дмитрий Медведев с прогнозировал, что в 2023 году цена газа достигнет 5000 долларов за тысячу кубов.