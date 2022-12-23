Стоимость газа в Европе впервые с 13 июня опустились ниже $900 за 1 тыс. кубических метров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Сегодня стоимость ближайшего, январского, фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 81,69 евро за МВтч, или около $883 за 1000 куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.

Падение уже превысило 11%. Январский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах открыл торги на уровне $943,9 за 1000 куб. м и достигал $957 за 1000 куб. м.

Как писала "Страна", цены на газ начали снижаться после 20 декабря, когда они превысили $1200 на фоне сообщений о взрыве на участке газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" в Чувашии. В результате пожара на газопроводе погибли три человека, еще один пострадал.

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ с лимитом в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м.

Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, потолок цен на российскую нефть на экономике РФ не сказывается.