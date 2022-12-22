Евросоюз официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за Мвт/ч (примерно 1850 евро за 1 тысячу кубометров).

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен", - говорится в сообщении.

В Совете Евросоюза напомнили, что министры энергетики ЕС достигли политического соглашения о потолке цен на газ 19 декабря. Соответствующее постановление было принято сегодня в письменной форме. Теперь оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу 1 февраля 2023 года. Положения, касающиеся лимита торгов, вступят в силу 15 февраля 2023 года. Постановление будет действовать в течение одного года.

Ранее СМИ писали, что введение потолка цен на газ может привести к ограничению поставок и усилению энергетического кризиса в Евросоюзе. Эти действия способны помочь предотвратить резкие колебания стоимости газа в ЕС - но также могут и привести к дефициту поставок топлива в Европу и усилению конкуренции со стороны Азии, если цены там окажутся выше.