С 1 января Германия прекратила весь импорт сырой нефти из России, остановив поставки по трубопроводу "Дружба", тем самым введя в действие одну из санкций из-за войны в Украине.

Об этом пишет Zeit.

Из-за прекращения импорта восточногерманские нефтеперерабатывающие заводы в Шведте в Бранденбурге и Лойне в земле Саксония-Анхальт вынуждены изменить свои источники поставок. Для этого предусмотрены дополнительные государственные инвестиции в размере более одного миллиарда евро, заявил уполномоченный федерального правительства по Восточной Европе Карстен Шнайдер, передает издание.

По данным нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, более миллиарда тонн сырой нефти перетекло из России по трубопроводу "Дружба", построенному в начале 1960-х годов, на территорию тогдашней Восточной Германии.

Теперь НПЗ, на котором работает около 1200 человек, должен работать с танкерной нефтью, часть которой поступает из порта Росток, а часть из польского порта Гданьск.

Кроме того, сырую нефть поставляет Казахстан. Завод в Лойне, на котором работает около 600 человек, также использует поставки через Гданьск.

Однако оба НПЗ ожидают более низкую загрузку, чем раньше.

Ранее в РФ заявляли о получении заявок от Польши и Германии на прокачку нефти на 2023 год.

Также сообщалось, что В США назвали условия для вывода продуктов российской нефти из-под потолка цен.