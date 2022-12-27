Во вторник, 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о запрете поставлять российскую нефть в страны, которые присоединились к потолку цен. А также по любым контрактам с любыми странами, в которых этот потолок прописан.

Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Указ запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным физическим и юридическим лицам, если в контрактах на поставку "прямо или косвенно" предусмотрено использование механизма предельной цены.

При этом, по специальному разрешению президента РФ можно поставлять даже тем, кто присоединился к "потолку цен".

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля того же года. Предусмотренный в нем запрет начнет действовать по решению правительства России, но не ранее даты вступления в силу указа.

Ранее Путин заявлял, что потолок цен на на экономике РФ не сказывается.

Также мы сообщали, что по данным Bloomberg, экспорт российской нефти снизился на 54% за первую полную неделю действия потолка цен.