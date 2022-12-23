В России раскрыли подробности анонсированного, но еще не подписанного указа президента РФ Владимира Путина, который касается потолка цен на нефть.

О них рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, пишут российские СМИ.

В ответ на эту меру Запада Москва планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов странам и компаниям, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, сказал он.

Он подтвердил, что такой механизм будет прописан в указе Путина.

При этом в России могут снизить добычу нефти примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки, или 5-7% от всего объема, добавил Новак. По его словам, для России такой объем является "незначительным".

Ранее Путин заявлял, что потолок цен на на экономике РФ не сказывается.

Также сообщалось, что, по данным Bloomberg, экспорт российской нефти снизился вполовину за первую неделю действия потолка цен.

"Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Шлавные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.