В Германии фиксируют падение давления в нефтепроводе "Дружба".

Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах заявил СМИ о падении давления во второй магистрали.

"Причина утечки в настоящее время расследуется, и мы также пока не знаем подробностей", - заявил он.

Вице-премьер Сербии, тем временем, заявил, что причиной аварии на нефтепроводе стала диверсия.

Напомним, еще в конце мая мы писали, что у Украины есть рычаг влияния на Венгрию, которая блокирует нефтяное эмбарго против России - это нефтепровод "Дружба".

Однако позже Венгрия получила гарантии о том, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", которым советник министра энергетики Украины пригрозила Будапешту, то российская нефть будет поступать по морю.

Тем временем война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.