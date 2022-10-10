Венгрия и Сербия договорились о строительстве трубопровода для поставок российской нефти марки Urals в Сербию по нефтепроводу "Дружба". Так они смогут получать российскую нефть в обход санкций.

Об этом сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в Твиттере.

"Александр Вучич и Виктор Орбан согласовали строительство нефтепровода в Венгрию. Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals", — написал Ковач в Твиттере.

Строительство трубопровода — единственная для Сербии возможность получать российскую нефть в обход санкций. Необходимость в этом появилась после того, как поставки Сербии через Хорватию подпали под ограничительные меры Евросоюза. Они начнут действовать с ноября 2022 года.

Как на днях писала "Страна", в новом пакете санкций Евросоюза, где будет введен потолок цен на российскую нефть, Венгрия добилась того, что ограничения не распространятся на трубопроводные поставки, а также заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

Также мы сообщали, что Венгрия из-за своей позиции в отношении России находится на грани выхода из Европейского Союза.