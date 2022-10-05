В новом пакете санкций Евросоюза, где будет введен потолок цен на российскую нефть, Венгрия добилась того, что ограничения не распространятся на трубопроводные поставки, а также заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину.

Сийярто также сообщил об исключении атомной энергетики из санкций, поэтому под санкции не попадет строительство новой АЭС "Пакш" (станцию строит "Росатом").



Окончательную версию нового пакета санкций в Европе должны утвердить сегодня, 5 октября.

Напомним, ранее Россия заявляла, что не будет продавать нефть по директивно заниженной цене.

Мы сообщали, что ранее Венгрия требовала исключить из "черного" списка трех российских олигархов – Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. В противном случае она угрожала заблокировать продление некоторых частей режима санкций ЕС против РФ.

Вместе с тем, что СМИ писали, что Венгрия из-за своей позиции по России находится на грани выхода из Европейского Союза.

Кроме того, в августе по результатам переговоров министра иностранных дел Петера Сийярто в Москве Венгрия начала получать российский газ сверх контрактов.