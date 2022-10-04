4 октября на границе с Венгрией до 16:00 не будет работать таможенный пост "Косино". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Сегодня, 4 октября, на границе с Венгрией несколько часов не будет работать таможенный пост "Косино". Там проводят монтажные работы по установке дизельного генератора. Просим учесть информацию при пересечении этого таможенного поста", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Ранее на границе с Молдовой пограничники задержали двух отчаянных уклонистов. которые пробирались через поле с кабанами.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан призывает снять энергетические санкции Евросоюза против РФ до конца года.

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Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

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