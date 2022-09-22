Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал снять энергетические санкции Евросоюза против России до конца года. Он считает, что они наносят больше вреда самим европейским странам.

Об этом пишет газета Magyar Nemzet.

На встрече с членами парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Орбан заявил, что в ноябре будет "реальная политическая возможность пересмотреть санкции" и призвал членов своей фракции сделать "все возможное для того, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года".

Орбан считает, что "введенные санкции приносят больше вреда Европе, чем России", а если их снять - снизятся цены, инфляция уменьшится, а экономика ЕС восстановится.

Ранее в Венгрии заявили, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против РФ из-за кризиса с энергоснабжением.

Депутаты Европарламента в отчете заявили, что Венгрия перешла от демократии к "избирательной автократии". Согласно документу, Венгрию следует рассматривать как "гибридный режим избирательной автократии", при котором выборы проводятся регулярно, но без соблюдения основных демократических норм.

Также в Еврокомиссии предложили заморозить миллиардные выплаты Венгрии из бюджета ЕС примерно на 7,5 млрд евро "за коррупцию".