В Совете ЕС министры изучают механизм, позволяющий странам перейти от единогласного голосования за введение санкций к принятию решения большинством без необходимого изменения договоров. Обсудить предложение об упразднении или ограничении единогласного принципа принятия решений, касающихся внешней политики, министры стран ЕС планируют на встрече в Брюсселе.

Об этом пишет Politico.



"Я очень оптимистична по поводу того, что можно достичь прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством", – заявила министр Германии по делам Европы Анна Люрман перед встречей.



Сообщается, что сейчас каждая страна ЕС имеет право вето по таким вопросам, как санкции против России, и общий ответ неоднократно "останавливался одним государством-членом".

Напомним, как писала "Страна", в Венгрии заявили, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против РФ из-за кризиса с энергоснабжением.

Также мы писали, что Венгрия угрожала заблокировать продление санкций ЕС против РФ, требуя исключить из списка трех олигархов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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