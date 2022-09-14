ЕС продлевает на шесть месяцев индивидуальные санкции Евросоюза против "лиц, ответственных за подрыв или создание угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Совет Европы.

Под индивидуальными санкциями ЕС находятся 1206 физлиц и 108 юрлиц, обвиняемых в участии в агрессии РФ против Украины. Они сталкиваются с ограничениями на путешествия, заморозкой активов и запретом открывать счета в европейских финансовых учреждениях.

"ЕС решительно осуждает беспорядочные атаки России на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру и призывает ее немедленно и без всяких условий вывести все войска и военную технику со всей территории Украины в пределах признанных международным сообществом границ", - указывается также в заявлении Совета Европы.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос введения новых санкций против России в некоторых странах ЕС "несколько угасает", поэтому принятие каждого нового пакета будет даваться сложнее.

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