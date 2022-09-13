Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос введения новых санкций против России в некоторых странах ЕС "несколько угасает", поэтому принятие каждого нового пакета будет даваться сложнее.

Об этом он сказал в интервью "РБК Украина".

"Решения принимаются консенсусом, поэтому даже если одна страна потеряет аппетит, надо ее кормить. Действительно, будет очень сложно. Я могу сразу сказать: каждый следующий пакет санкций будет даваться нам сложнее, чем предыдущий при нынешнем статус-кво", - сказал он.

На вопрос журналиста, реально ли до конца года ввести новый европейский пакет санкций, он ответил: "Я думаю, что здесь задача стоит сделать это гораздо быстрее".

Ранее CNN публиковала материал, что США опасаются, что РФ сломит Европу своими "энергетическими махинациями".

Последние опросы показали, что 53% немцев готовы терпеть лишения ради антироссийских санкций. А не хотят идти на жертвы 42%.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины