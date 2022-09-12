Чуть больше половины немцев готовы терпеть лишения ради антироссийских санкций - 53%. Но тех, кто не готов тоже очень много - 42%. Остальные не определились.

Об этом говорится в исследовании социологического института Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.

Наибольшее стремление к жертвенности наблюдается среди электората СДПГ и "зеленых". Среди "зеленых" на жертвы согласны девять из десяти опрошенных.

В то же время электорат свободных демократов, левых и правая "Альтернатива для Германии" преимущественно против личных жертв ради санкций.

Напомним, еще один опрос показал, что 70% немцев выступают за сохранение санкций против России.

Также 77% немцев поддерживают идею переговоров между Украиной и РФ с участием стран Запада.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.