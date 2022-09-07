Германия передала Украине первую радиолокационную систему Cobra и пять артиллерийских установок Gepard
Берлин передал Киеву первую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы Cobra и пять самоходных зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.
Об этом говорится на сайте немецкого правительства.
Радарная технология Cobra (Counter Battery Radar) является системой артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибра от 80 миллиметров и выше. Радар сможет выявить 40 огневых позиций за две минуты.
Стоимость системы - 50 миллионов евро.
"Гепард" - многоцелевая система, способная прикрывать военные колонны на марше, наносить удары из засад, выполнять контроль обстановки и обстрелы летательных аппаратов, корректируя огонь.
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