Великобритания направит Украине шесть подводных беспилотников, которые помогут в обнаружении мин в прибрежных водах. Лондон также поможет с обучением украинских военных использованию БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба британского Минобороны.

Три беспилотника отдадут со склада в Великобритании, еще три закупят специально для Киева. В министерстве не уточнили модель беспилотника, но рассказали, что легкий автономный аппарат предназначен для использования в мелководных прибрежных условиях и эффективно работает на глубине до 100 м для определения местоположения мин.

Десятки военнослужащих ВМС Украины будут обучены использованию беспилотников в ближайшие месяцы, заявили в ведомстве. Первая группа военных уже приступила к обучению. Сколько человек в группе, не уточняется.

"Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине обезопасить свои воды, наладить поставки зерна миру и окажут поддержку Вооруженным силам Украины в их стремлении защитить свою береговую линию и порты",— сказал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее мы также писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 млн фунтов. В военную помощь войдут беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы. Это, в частности, 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах и предназначены для обнаружения приближающихся сил противника.

Напомним, война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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