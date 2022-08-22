Армия США готова заключить контракт на поставку для Украины десяти усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade серии 600 спустя пять месяцев после объявления об их выделении.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл в электронном письме Defense News.

Контракт на исследования и разработки для рассматриваемых беспилотников, сделанных AeroVironment, ожидается в течение следующих 30 дней.

Ранее сообщалось, что Украина уже получила 100 больших беспилотников для "Армии дронов". Осенью ожидается новая поставка.

Также накануне президент Украины Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи США. Полный список оружия для Украины.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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