В четверг, 4 августа, Япония заявила, что предоставит Украине еще около десятка беспилотников с камерами наблюдения, которые могут использоваться для разведки.

Об этом пишет Japan Today.

Япония также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия, сообщило министерство обороны страны.

Помощь, которая поступает по просьбе Украины, будет отправлена ​​уже в середине августа, сообщает издание.

Отмечается, что в июне Япония поставила около 30 беспилотников-разведчиков, которые, по словам японских официальных лиц, не считаются оборонным оборудованием, поскольку предназначены для коммерческого использования.

Также сообщается, что с началом военной агрессии России в Украине Япония начала в марте передавать оборонное снаряжение, в том числе бронежилеты, а также защитные маски и одежду от химического оружия. В марте правительство пересмотрело правила передачи оборонной техники, чтобы сделать такие поставки возможными.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.