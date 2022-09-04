США передают Украине 16 гаубиц М119 105-миллиметрового калибра. Украинские военные уже прошли обучение по обращению с этим вооружением.

Гаубица М119 в 1989 году была принята на вооружение армии США в первой модификации А1. Последняя модицификация А3 существует с 2013 года. Какая именно будет использоваться в Украине, пока неясно.

М119 предназначены для ударов по живой силе и по легкобронированной технике противника. Например разрыв 105-мм снаряда поблизости от БМП приводит к серьезным повреждениям корпуса осколками снаряда. Прямое попадание почти всегда приводит к полному уничтожению.

Как писала "Страна", Украина запросила у США боеприпасы для HIMARS, гаубицы и разведывательные беспилотники.

Также мы писали, что США планируют передать Украины управляемые снаряды Excalibur для гаубиц М777.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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