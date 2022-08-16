Латвия передала Украине четыре боевых вертолета.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в Twitter.

"Полгода назад переданные Латвией переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger помогли украинской армии сдержать российское вторжение.

Сейчас, когда украинские военные контратакуют во многих местах, наши вертолеты помогут вести военные действия", - заявил глава Минобороны Латвии.

Два вертолета Ми-17 и два вертолета Ми-2 передали Военно-воздушным силам Украины в частично разобранном виде. Вертолеты покрасили, а один Ми-17 капитально отремонтировали.

Также Латвия передала Украине шесть гаубиц M109.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

По словам министра, "латвийские" гаубицы уже участвуют в боях.

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