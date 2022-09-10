Большинство немцев (54%) не поддерживают увеличение поставок западного оружия Украине.

Об этом свидетельствует свежий "барометр настроений", публикуемый немецким телеканалом ZDF.

Опрос выполнила исследовательская группа Wahlen. Он проводился по телефону с 6 по 8 сентября.

Социологи выяснили, что 30% опрошенных выступают за сохранение нынешнего уровня военной поддержки и 24% хотят сокращения военной помощи. 40% выступают за увеличение военной помощи. Эти показатели с июля практически не изменились.

Так же, как и в июле, 70% респондентов хотят продолжать поддерживать Украину, даже если это означает высокие цены на энергоносители. 21% опрошенных выступают за то, чтобы больше не поддерживать Украину с целью снизить цены на энергоносители до прежнего уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФРГ протестуют против экспорта и поставок оружия, в том числе в Украину.

Ранее сообщалось, что среди немцев падает число сторонников санкций против России, но их все еще более 50%.

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