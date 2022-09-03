Германия существенно сократила прием новых беженцев из-за наплыва украинцев и общей миграции. Из 16 федеральных земель ФРГ 12 закрываются для первоначального размещения беженцев.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел ФРГ, передает RND.

"На фоне большого количества искателей убежища 12 земель в настоящее время активировали блокировку в системе первоначального размещения. Нагрузка на федеральные земли возникает из-за беженцев из Украины и общей миграции", — заявили в МВД страны.

Там также добавили, что размещение беженцев продолжается в некоторых крупных землях.

В целом общее количество людей, бежавших из Украины в Германию с начала войны, составляет более 980 тысяч человек, хотя в последнее время в среднем прибавлялось всего 875 человек в день, сообщили в немецком ведомстве.

Напомним, недавно в немецком Лейпциге подожгли детский сад и дом для беженцев из Украины.

Также "Страна" рассказывала, почему украинские беженцы в Британии могут оказаться на улице.

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