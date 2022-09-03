В итальянском городе Пинето родился первый украинский ребёнок - от беженцев из Мариуполя (Донецкая область).

Об этом в своем Facebook сообщил мэр Пинето Роберт Верроккьо.

"Сегодня я встретил маленького Леона, родившегося в мирном месте, но избежавшего драмы. Его молодые родители были в театре в Мариуполе, который был разрушен российской бомбардировкой. Сейчас эта семья находится в отеле "Коста Верде" в Пинето, где я имел удовольствие познакомиться с этим маленьким мальчиком и наградил его мать цветами от имени пинетской общины, которую я имею честь представлять. Мы желаем им мирной жизни и чтобы мир скоро вернулся на их землю", - написал мэр.

Ранее "Страна" разбирались, как украинские беженцы устраиваются в Италии и почему они оттуда все чаще уезжают.

Напомним, война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 191-го дня войны. В нашем материале рассказывается о ситуации на южном направлении и возле Запорожской АЭС, "потолке" цен на российскую нефть и другом.

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