Бежавшим от войны в Великобританию украинцам грозят серьезные проблемы с жильем.

Больше половины из десятков тысяч украинских беженцев, которых бесплатно приютили британцы по схеме "Дома для Украины", могут оказаться на улице из-за прекращения правительственной поддержки.

Изначально государство обязалось ежемесячно платить 350 фунтов (15 тысяч гривен) "приемным семьям", так называемым спонсорам. Выплаты обещали в течение полугода с возможным продлением до года.

Планировали даже увеличить эту сумму вдвое, чтобы на фоне рекордной инфляции и дорожающей коммуналки мотивировать британцев к приему украинских беженцев. Однако из-за правительственного кризиса (ухода Джонсона и выборов нового премьера) проект завис.

В результате, пишет британская пресса, многие украинцы могут оказаться без крыши над головой. И уже больше тысячи украинских семей, большинство из которых с детьми, зарегистрировались как бездомные. Эта цифра, по данным Guardian, будет только расти.

По данным детской благотворительной организации Barnardo’s, исходя из отзывов спонсоров беженцев, от 15 до 21 тысячи украинцев могут остаться без крова к зиме, а к середине следующего года их число возрастет до более чем 50 тысяч человек.

Принимающая организация Refugees at Home говорит, что эта цифра может быть еще выше из-за влияния инфляции на спонсоров.

А снять жилье самим проблематично из-за многочисленных требований и высоких цен.

Выясняли, что происходит с украинскими беженцами в Британии и что их ждет дальше.

Депозит в полмиллиона гривен

По словам британских волонтеров, в последнее время многие украинцы начали возвращаться на родину.

"Особенно те, кто неудачно попал к спонсору и кто с детьми. Они менее мобильны и более зависимы. Распространённый плохой вариант - спонсор выгнал, жить негде. Отели не всем согласны оплачивать, да многие и не хотят в отель с детьми. А соцжильё - большая проблема, его и местные-то ждут годами (да и селят нередко в лачуги для бездомных в плохом районе с жителями с низкой социальной ответственностью). И остаются варианты - приюты для жертв домашнего насилия и бездомных. Но это тоже нехорошие места для семей с детьми", - рассказал "Стране" работающий с беженцами волонтер Лоуренс Митчелл.

Как он объяснил, в стране есть система защиты бездомных, в первую очередь это касается матерей с маленькими детьми, поэтому, возможно, они смогут рассчитывать на определённую поддержку.

"Но идея в том, что за полгода вы осваиваетесь и начинаете самостоятельно себя обеспечивать", - говорит Митчелл.

По статистике, почти половина приехавших в Британию украинцев нашли работу, но многие другие все еще пытаются трудоустроиться, потому что их квалификация не признается в этой стране и они слабо владеют английским.

В то же время украинцы жалуются, что для съема квартиры лендлорды (хозяева) часто требуют или неподъёмные суммы депозита сразу за полгода, а то и за год (а это минимум 6-12 тысяч фунтов - 250-500 тысяч гривен), или документы о трудоустройстве с банковскими выписками, или британского поручителя. Ни того, ни другого, ни третьего у многих недавно приехавших беженцев часто нет.

"Наши спонсоры прозрачно намекнули, что в сентябре нам придется съехать - они хватаются за голову из-за того, что жизнь дорожает, а главное, что счета за коммуналку будут съедать четверть зарплаты. Ругают власть за то, что она, по их словам, мало что делает, чтобы решить надвигающиеся проблемы из-за инфляции. И что кандидаты в премьеры не предлагают ничего существенного. И когда им перестанут платить даже те 350 фунтов, а счета из-за нас, "квартирантов", вырастут еще больше, им, конечно, это будет невыгодно. Только вот что делать нам и где искать жилье? Цены на аренду здесь выросли и будут повышаться и дальше (двушка - 800-1000 фунтов, это 35-45 тысяч гривен), а на одну квартиру часто десятки желающих. Плюс "кастинг" (да, в Британии хозяева квартир выбирают, кому сдать свои метры). Плюс кто-то приехал с животными, это тоже очень усложняет поиск. Думаем возвращаться в Украину", - говорит нам Галина Максимовская из Одессы, живущая в семье британцев на юге Англии.

В Шотландии, одной из частей Британии, например, где изначально "суперспонсором" выступало местное правительство и селило людей в отели и съемные квартиры, "прикрыли лавочку" в июле, когда в регион въехало почти 10 тысяч украинцев (а рассчитывали принять три тысячи).

Тех, кто успели получить визы по "шотландской схеме" и продолжает приезжать, селят в каюты на круизный лайнер в Эдинбурге и с бесплатным трёхразовым питанием. На корабле уже живет почти тысяча украинцев. Еще один лайнер зафрахтовали в Глазго на сентябрь.

В Шотландии украинцев селят в каюты на лайнере. Фото: Edinburgh news

Киевлянка Ольга Климашовская тоже столкнулась с жилищной проблемой, но ей повезло найти свой угол.

"Нас трое. И найти жильё людям, приехавшим недавно в страну, без нормальной работы, кредитной истории и прочих документов, ещё и с ребёнком практически невыполнимая миссия. Мы долго искали, обращались в агенства и смотрели на сайтах, которые тут неоднократно рекомендовали, искали на маркет плейс в "Фейсбуке". Лондон не рассматривали - слишком дорого и сложно. Серьезно рассматривали переезд на север Англии, где аренда сильно дешевле, думали, там проще будет снять, но оказалось, что это не так. Там тоже все сложно. Миллион звонков в риэлторские агенства, которые заканчивались словами: "Мы вам перезвоним". Предлагали заплатить за аренду за полгода вперёд, тоже не помогало. В результате нам просто повезло встретить хорошего человека, имеющего на тот момент свободную квартиру в аренду. И мы просто заключили договор аренды напрямую с лендлордом, которого не просто устраивали арендаторы на бенефитах (пособие по безработице), он даже заявил, что ему так выгоднее, что у нас ребёнок, который не может быть бездомным, а значит каунсил (мэрия) в любом случае будет платить. Но знаю, что далеко не все лендлорды так рассуждают. После заключения договора, мы сообщили в службу по выплатам о смене адреса и данные, сколько платим за жильё. Через месяц получили компенсацию за аренду. Приходит одной суммой вместе с пособием", - делится с нами Климашовская.

"Катастрофический рост бездомности украинцев"

В то же время многих из тех, кто приехал к родственникам по семейной схеме, выставили за дверь и им приходится объявлять себя бездомными.

"Получается замкнутый круг: этих людей нельзя переселить к спонсору, так как эта программа такого не предусматривает", - говорит "Стране" британская журналистка Лейла Магриби.

При этом, по статистике, в Великобританию еженедельно продолжает прибывать 4-5 тысяч украинцев.

В опросе управления национальной статистики, почти четверть спонсоров заявили, что хотели бы принять беженцев на срок до шести месяцев.

Хотя подавляющее большинство заявило, что они хотели бы продолжать принимать гостей дольше, чем этот минимальный период, многие выразили обеспокоенность тем, что ежемесячная государственная стипендия не покроет растущие счета за электроэнергию и продукты питания.

Опрос показал, что почти каждый десятый спонсор сказал, что рост стоимости жизни "очень сильно" повлиял на их способность оказывать поддержку, и почти все хозяева заявили, что они регулярно оказывали некоторую поддержку помимо проживания - кормили, одевали.

Учитывая нехватку жилья в Великобритании по всей стране и почти 10 тысяч афганских беженцев, которые все еще живут в отелях через год после прибытия, благотворительные организации бьют тревогу по поводу наличия долгосрочного жилья для украинцев.

Министр по делам беженцев Харрингтон заявил, что ежемесячные выплаты британским спонсорам должны удвоиться через полгода до 700 фунтов стерлингов. Но у Харрингтона нет полномочий на повышение, а министерство финансов пока "пошло в отказ".

"Жизненно важно, чтобы правительство сделало шаг вперед и предложило больше поддержки. Украинские семьи приехали в нашу страну в поисках помощи и стабильности, и правительство должно действовать сейчас, чтобы обеспечить принимающим сторонам финансовую помощь и поддержку, чтобы они могли продолжать свою деятельность и предотвратить катастрофический рост бездомности", - сказал мэр Лондона Садик Хан.

"В прошлом году прибыло гораздо меньшее число афганцев по сравнению с украинцами в этом году, но отсутствие прогресса в жилищном вопросе рассматривается некоторыми как тревожный показатель того, что ждет впереди, если схема "Дома для Украины" рухнет. В то же время эксперты считают, что власть должна оказывать финансовую поддержку спонсорам в течение трех лет - срок, на который украинским беженцам дана временная защита. Ведь правительство взяло обязательство на три года, а не на шесть месяцев, поэтому должен быть долгосрочный план игры. Но пока напряженность по этому вопросу только растет, а Лондон и местные власти перекладывают вину друг на друга, что может еще больше усугубить риск бездомности для украинцев", - говорит нам Магриби.

Джеймс Джеймисон, председатель ассоциации местного самоуправления Англии, предупредил о довольно большом риске для украинцев остаться без крыши над головой, если правительство не предпримет нужные шаги.

"Существует значительный риск того, что многим украинским семьям может потребоваться зарегистрироваться бездомными из-за отсутствия спонсоров или других вариантов", - сказал он Guardian.