Российский бизнесмен Михаил Фридман предлагает перевести один миллиард долларов своего личного состояния в украинский банк, соучредителем которого он является, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.

Об этом пишет The Wall Strteet Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

При этом "Альфа-Банк-Украина" предложил украинским чиновникам разрешить Фридману перевести в банк 1 миллиард долларов из своего личного состояния. Как рассказал председатель наблюдательного совета финучреждения Роман Шпек, эти средства должны будут использоваться для финансирования важнейших проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.

По словам официальных лиц США, подобные предложения периодически "незаметно" звучат от занесенных в черный список руководителей предприятий, банков и компаний в адрес западных властей, поскольку эти страны проводят кампанию по нанесению экономического ущерба России в ответ на ее войну в Украине.

Напомним, что в Украине Фридман является бенефициаром Альфа-банка, но у него там возникли проблемы с правоохранительными органами. В апреле Офис генпрокурора Украины сообщил об аресте активов компаний российского олигарха Фридмана на 469 млн грн.

При этом в сети несколько раз всплывала информация, что якобы Зеленский дал украинский паспорт олигархам Авену и Фридману. Представители Альфа-групп, которая принадлежит российским олигархам Петру Авену и Михаилу Фридману, официально и в жёсткой форме опровергли получение ими украинского гражданства.