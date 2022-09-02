СБУ передала в АРМА арестованный в Виннице бизнес российского олигарха стоимостью более 2 млрд грн. Речь о компании, специализирующейся на изготовлении бытовой химии, владельцем которой является российский олигарх, член политической партии "Единая Россия".

Об этом сообщили в СБУ.

Хотя в СБУ не называют фамилии, по данным СМИ, речь о собственнике российской корпорации "Невская косметика" Владимире Плесовских.

В управление государства перешли:

корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд. грн;

готовая продукция и сырье стоимостью более 500 млн грн, которые находились на складах.

После начала полномасштабного вторжения РФ топ-менеджемент компании пытался вывести активы из Украины в интересах российского собственника, но схема была разоблачена и остановлена, сообщили в СБУ.

Как писала "Страна", СБУ передала в суд дело против директора RT Красовского, которого обвиняют в призывах к геноциду украинцев.

Также "Страна" писала, что СБУ объявила о новом подозрении назначенному оккупантами "мэру" Мариуполя и его "заместителям".

Ранее СБУ задержала за госизмену топ-руководителя Института подготовки кадров для украинских спецслужб.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские чиновники зарабатывают на гуманитарке.