СБУ передала в суд дело против директора RT Красовского, которого обвиняют в призывах к геноциду украинцев
Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование в отношении директора "RT" Антона Кузнецова-Красовского.
Об этом сообщается в Телеграм-канале СБУ.
"Он неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя", - говорят в СБУ.
Красовского обвиняют в том, что он призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев, распространял антиукраинскую пропаганду, убеждал зрителей в целесообразности проведения "специальной военной операции".
Обвинительный акт в рамках уголовного производства по статье о публичных призывах к геноциду передан в суд, сообщают в СБУ.
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