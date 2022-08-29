Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование в отношении директора "RT" Антона Кузнецова-Красовского.

Об этом сообщается в Телеграм-канале СБУ.

"Он неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя", - говорят в СБУ.

Красовского обвиняют в том, что он призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев, распространял антиукраинскую пропаганду, убеждал зрителей в целесообразности проведения "специальной военной операции".

Обвинительный акт в рамках уголовного производства по статье о публичных призывах к геноциду передан в суд, сообщают в СБУ.

Ранее мы писали, что СБУ объявила о новом подозрении назначенному оккупантами "мэру" Мариуполя и его "заместителям".

Также сообщали, что СБУ задержала в Донецкой области корректировщиков, которые передавали врагу разведданные о позициях HIMARS.

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