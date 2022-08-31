Служба безопасности Украины анонсировала, что перед судом предстанут организаторы силового переворота, координированные российскими спецслужбами.

Об этом сказано в Фейсбуке ведомства.

"Следователи СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которые готовили насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине. Контрразведка Службы безопасности разоблачила фигурантов в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году. Установлено, что злоумышленники действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами ОО "Украинский выбор". Среди прочего, в 2019 году они имели связь с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова", - говорится в посте.

По информации следователей СБУ, в период аннексии Крыма и военного вторжения в Донецкую и Луганскую области фигуранты тесно сотрудничали с политическими структурами Виктора Медведчука, обсуждая планы создания союзного государства России, Беларуси и Украины.

Однако ожидаемого финансирования со стороны Медведчука не было, поэтому они начали действовать обособленно. Обеспечить средствами их пообещал представитель России, имеющий связи в российских спецслужбах и правительстве.

Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения "национального собрания".

Единомышленники и участники подчиненных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной Рады и правительства, пишет СБУ.

Смета проведения "национального собрания" составила $9,7 млн ​​и включала аренду помещений штабов и залов в столице и регионах, расходы на 380 человек делегатов и их сопровождение, оплату охранных и силовых мероприятий с участием 1356 граждан, расходы на офисную технику, телефоны, транспорт, связь, сервер, а также гонорары за услуги СМИ.

Чтобы обеспечить силовую часть переворота, один из фигурантов приступил к вербовке лиц с опытом военной службы. Соучастник мятежников, разоблаченный СБУ на попытке вербовки силовиков и давший показания на основных фигурантов, уже осужден, добавили в СБУ.

К моменту начала войны злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования. Вероятной причиной в СБУ назвали хищение средств, выделенных на подрывную деятельность в Украине.

Когда боевые действия шли под Киевом, мятежники изменили план переворота на создание "народных республик" в западных областях. Это произошло из-за уверенности в быстрой оккупации восточной, северной и южной частей Украины.

Во время обысков, прошедших после задержания фигурантов, СБУ изъяла сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Фигуранты обвиняются в сговоре о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти, то есть по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются для привлечения к ответственности других причастных лиц.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ задержала в Измаиле тиктокера за поддержку российского вторжения в соцсетях.

Также мы рассказывали, что СБУ задержала за госизмену топ-руководителя Института подготовки кадров для украинских спецслужб.