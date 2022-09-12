США опасаются, что "российские энергетические махинации" могут сломить решимость Европы в отношении поддержки Украины.

Об этом пишет CNN.

На прошлой неделе президент США Джо Байден как минимум дважды обращался к Европе с призывом "сохранить санкционное давление на Россию перед лицом стремительного роста цен на энергоносители, вызванного вторжением России, и перспективой суровой зимы".

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал граждан придерживаться курса и продолжать поддерживать Украину даже перед лицом "трудных шести месяцев".

"Усиливающаяся информационная кампания подчеркивает растущую настороженность Вашингтона и Брюсселя в отношении того, что превращение Москвой в оружие нефти и газа — двух ее крупнейших статей экспорта — может вызвать трещины в едином европейском фронте против войны России в Украине", - пишет издание.

По словам представителей американской и западной разведок, разделение Европы и ослабление решимости Запада является ключевым приоритетом для президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Европа уже раскололась по украинскому вопросу.

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