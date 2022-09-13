Киев предложил ввести санкции против турецких бизнесменов и банков. В частности, против государственного Ziraat Bank, руководителей İşbank и бизнесмена Хюсню Озиегина, владельца Credit Europe Bank, работающего в России.

Об этом пишет турецкая газета Adinlik.

По данным издания, данные попали на украинский государственный ресурс sanctions.nazk.gov.ua - с призывом к странам мира ввести ограничения против указанных лиц и компаний.

Эксперты, опрошенные газетой, требуют вызвать в МИД посла Украины в Турции - поскольку указанный сайт, помимо Национального агентства по борьбе с коррупцией, патронируется МИД Украины.

В статье также звучат упреки в адрес Украины, которая, благодаря Турции, может зарабатывать на зерновой сделке. И при этом призывает вводить санкции против турецких граждан.

Ранее сообщалось, что из украинских портов вышли еще 12 судов с зерном.

Также мы писали, что премьер Греции обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Эгейском море. Его комментарии прозвучали после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее в этом месяце обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море.