Турция продолжает свои провокации, вновь повышая напряженность в отношениях с Грецией, заявив о "новом инциденте над Эгейским морем" и якобы запуске ракет из системы С-300 по турецким самолетам. Об этом сообщает греческое издание NewsIT.

Издание предполагает, что Турция хочет создать сцену напряженности, направленную против международного общественного мнения и особенно против США, которые - из-за С-400 - ввели против них санкции.

"Сегодняшнюю утечку из Министерства обороны Турции, вероятно, хотят представить в качестве аргумента, что Греция обладает технологиями, аналогичными С-300, которые она использует против союзников по НАТО", - говорится в материале.

Отмечается, что 23 августа две пары турецких истребителей F-16 вошли в Афинский регион полетной информации без подачи плана полета, нарушив национальное воздушное пространство. Первые два турецких истребителя пролетели над островом Дивуния на высоте 27 тысяч фунтов, спустя три минуты еще два турецких F-16 пролетели над шхерой Камилониси.

"Эти пролеты, а также воздушные бои, происходившие в этот момент, были отвлечением от основного плана турецких вооруженных сил. Целью турецких истребителей было составление карты базы С-300 на Крите, и для этого пара F-16 должна была действовать к востоку от Карпатоса, с конечной целью на Крите, для поиска позиций С-300", - говорится в материале.

Издание также сообщает, что два турецких истребителя не выполнили свою миссию, так как были перехвачены греческими истребителями.

По данным Newsbomb, Греция не задействовала зенитно-ракетную систему С-300 российского производства против турецких истребителей F-16 над Эгейским морем. Об этом сообщают источники в Минобороны.

"Самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите. Это произошло 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда радары С-300 "захватили" турецкие F-16", - цитирует издание греческих военных.

Напомним, ранее источники CNN Türk в Минобороны Турции заявили, что Греция как страна-союзник НАТО, используя систему С-300 российского производства, противоречит принципам альянса.

Отметим, что сама Турция, будучи членом НАТО, не так давно купила российскую систему ПВО С-400. Несмотря на просьбы США передать систему ПВО С-400 Украине, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет этого делать.

Тем не менее, Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, как пишет CNN, Эрдоган считает своей целью организацию встречи Зеленского и Путина в Турции.