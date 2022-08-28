В один из дней августа Греция, которую РФ добавила в список "недружественных стран", запустила противоракетные системы С-300 по турецким самолетам. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции.

"Дежурные турецкие самолеты подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит. Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса "земля-воздух" на F-16, который выполнял разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос", сообщает телеканал.

Источники CNN Türk в Минобороны Турции считают, что Греция как страна-союзник НАТО, используя систему С-300 российского производства, противоречит принципам альянса.

Отметим, что сама Турция, будучи членом НАТО, не так давно купила российскую систему ПВО С-400. Несмотря на просьбы США передать систему ПВО С-400 Украине, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет этого делать.

Тем не менее, Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, как пишет CNN, Эрдоган считает своей целью организацию встречи Зеленского и Путина в Турции.