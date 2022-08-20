Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что его страна так и не получила от Швеции и Финляндии положительного ответа на запросы по экстрадиции лиц, причастных к терроризму с точки зрения официальной Анкары.

Об этом сообщает российское Euronews.

"Положительного ответа на наши запросы по экстрадиции мы не получили. Мы обновили наше обращение и вновь напомнили о наших запросах", - сказал Боздаг журналистам.

Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности перед саммитом НАТО в Мадриде. Документ инициировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.

Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, в том числе с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Только на этих условиях Турция соглашалась проголосовать за принятие скандинавских стран в Альянс.

"То есть Анкара пока ратифицировать вступление в НАТО шведов и финнов не будет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел выполнения обязательств Швецией и Финляндией для вступления в НАТО. Министр сказал, что первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы запланировано на 26 августа.

Ранее мы писали, что вице-президент Турции Фуат Октай также заявил об отсутствии конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые бы побудили Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.