Турция разжигает напряженность в отношениях с Грецией, ставя под сомнение ее суверенитет в Эгейском море.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет Politico.

"Турция провоцирует напряженность и изображает Грецию предполагаемым агрессором", - заявил Мицотакис.

Он также добавил, что "за границей нет никого, кто считает, что греческие острова представляют угрозу для Турции".

Его комментарии прозвучали после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в этом месяце обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море.

Он сказал, что Турция готова "сделать то, что необходимо", когда придет время.

"Я считаю недавние заявления президента Турции неприемлемыми", - заявил Мицотакис в воскресенье, 11 сентября, предупредив, что "постоянные провокации" со стороны турецких политиков "чрезвычайно проблематичны".

Напомним, напряженность обострилась в субботу, 10 сентября, после того, как министерство внутренних дел Турции выступило с заявлением, в котором обвинило береговую охрану Греции в обстреле грузового судна, идущего в международных водах к юго-западу от турецкого острова Бозджаада.

Также мы писали, что в конце августа Грецию обвинили в запусках ракет из системы С-300 по турецким самолетам.

После этого в Греции заявили, что Турция продолжает свои провокации, вновь повышая напряженность в отношениях.