Вооружённые силы Греции перебросили более 80 единиц танков и бронетранспортёров к границе Турции.

Об этом сообщает портал Avia.pro со ссылкой на турецкие источники.

Сообщается, что временный лагерь большой группировки ВС Греции располагается всего в 3-х километрах от государственной границы в районе реки Марица.

Тяжелая техника Греции после разгрузки сразу же развёртывается в уже подготовленных полевых укреплениях.

Чуть дальше Греция развернула артиллерийские батареи.

Турецкие СМИ пишут о вероятном начале вооружённого противостояния между Афинами и Анкарой.

В начале июня Греция привела армию в восточной части Эгейского моря в состояние повышенной боевой готовности из-за "угроз со стороны Турции".

После этого президент Турции пообещал Греции "трагический конец" за наращивание вооружений.

"Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придется сожалеть, как это уже было сто лет назад, и советуем прийти в себя", – написал Реджеп Тайип Эрдоган.

Ровно сто лет назад завершилась турецко-греческая война 1919-22 годов, завершившейся поражением греков.