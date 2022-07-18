Греция перебросила десятки единиц тяжелой техники к границе с Турцией. СМИ пишут о вероятной войне
Вооружённые силы Греции перебросили более 80 единиц танков и бронетранспортёров к границе Турции.
Об этом сообщает портал Avia.pro со ссылкой на турецкие источники.
Сообщается, что временный лагерь большой группировки ВС Греции располагается всего в 3-х километрах от государственной границы в районе реки Марица.
Тяжелая техника Греции после разгрузки сразу же развёртывается в уже подготовленных полевых укреплениях.
Чуть дальше Греция развернула артиллерийские батареи.
Турецкие СМИ пишут о вероятном начале вооружённого противостояния между Афинами и Анкарой.
В начале июня Греция привела армию в восточной части Эгейского моря в состояние повышенной боевой готовности из-за "угроз со стороны Турции".
После этого президент Турции пообещал Греции "трагический конец" за наращивание вооружений.
"Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придется сожалеть, как это уже было сто лет назад, и советуем прийти в себя", – написал Реджеп Тайип Эрдоган.
Ровно сто лет назад завершилась турецко-греческая война 1919-22 годов, завершившейся поражением греков.