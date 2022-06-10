Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Греции "трагический конец", если она продолжит наращивать вооружения на островах в Эгейском море.

Об этом Эрдоган сообщил в Twitter.

"Мы еще раз предупреждаем Грецию, чтобы она избегала фантазий, заявлений и действий, о которых ей придется сожалеть, как это уже было сто лет назад, и советуем прийти в себя", – написал турецкий президент сразу после возвращения с военных учений в районе Измира, в нескольких километрах от греческих островов.

"Сто лет назад" – это о турецко-греческой войне 1919-22 года, завершившейся поражением греков", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в Турции завершились длившиеся месяц военные учения EFES-2022. В них участвовали представители 37 стран и были задействованы более 10 тысяч военнослужащих.

Ранее мы писали, что в Европе идут крупнейшие в истории учения НАТО по противовоздушной обороне. Они называются "Наследие Рамштайна". Задействованы более 50 самолётов (в том числе радиоэлектронной борьбы) и расчеты средств ПВО.

Также "Страна" сообщала, что в мае сразу в нескольких странах Европы развернулись крупные учения НАТО Swift Response.