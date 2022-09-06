Франция будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету.

Об этом заявила глава Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Известно, что в ходе переговоров греческий министр осудил "беспрецедентные" заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, предупредившего Грецию о жестком ответе в случае продолжения "греческих провокаций".

"Они неслыханные. И предосудительны. Но мы не останавливаемся. Мы не боимся. В нашей истории мы сталкивались с гораздо более серьезными угрозами. Мы отвергаем неоосманские нападки. Но я бы посоветовал всем, кто планирует нападения на Грецию, подумать три и четыре раза. Мы уверены в наших союзах и наших партнерах", – сказал Дендиас.

Катрин Колонна поддержала главу МИД Греции.

"Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь", – сказала Колонна.

Отметим, что такое заявление МИДа Франции прозвучало на фоне обострения отношений Греции с Турцией.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе в любой момент.

"В Афинах осведомлены о решимости Турции и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе", – заявил он.