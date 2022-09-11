Греция не собирается отправлять в Украину ЗРК С-300 российского производства, так как они нужны для обороны самой Греции.

Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая на Салоникской международной выставке.

"Мы договорились об отправке ряда старых греческих боевых машин пехоты при условии, что они немедленно будут заменены на более современные германские бронированные машины. Переговоры об этом нашем решении продолжают идти. К этому я ничего не могу больше добавить", - сказал греческий премьер.

Напомним, что у Греции недавно обострился конфликт с Турцией. В Турции заявили, что Греция запускала ракеты из системы С-300 по турецким самолетам. А Греция ответила, что Турция продолжает свои провокации, вновь повышая напряженность в отношениях с Грецией, заявив о "новом инциденте над Эгейским морем" и якобы запуске ракет из системы С-300 по турецким самолетам.

Позже Франция заявила, что поддержит суверенитет Греции и Кипра в случае конфликта с Турцией. Об этом заявила глава Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.