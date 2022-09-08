Россия запрашивает еще одно заседание Совета безопасности ООН – теперь на 8 сентября.

Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Тема – поставки западного оружия в Украину.

"Предлагаем... обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения в Украину", - заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, заседания Совбеза по Украине прошли 6 и 7 сентября – первое по запросу РФ, второе по запросу стран Запада. На Совбезе ООН 6 сентября заявили, что Запорожскую АЭС обстреливают намеренно, и призвали прекратить военные действия.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

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