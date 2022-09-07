Совет безопасности ООН соберется в среду, 7 сентября, на второе за два дня заседание, посвященное Украине.

Этот пункт указан в плане мероприятий на ближайшие дни.

6 сентября на Совбезе ООН обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС. На нем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС продолжаются. По его словам, он сам убедился в ударах по АЭС, намеренных или специальных.

Между тем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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